  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині з раціону засуджених вилучили м’ясо

    • Розсилка
    На Вінниччині з раціону засуджених вилучили м’ясо

    Зробили це за сприяння обласної прокуратури

    Відповідне повідомлення з’явилося кілька годин тому в мережі Фейсбук. Його на своїй сторінці опублікував Андрій Лисенко.

    Як дізналися у прокуратурі Вінницької області, перевірка місць позбавлення волі експертами Держспоживслужби показала суттєві порушення у раціоні ув’язнених. Зокрема це стосувалося м’ясних продуктів.

    «Лабораторна перевірка показала, що ув’язненим у раціон використовують зіпсуте м’ясо птиці. Усе це може призвести не лише до масових отруєнь, але й смерті», – йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    У зв’язку з цим з колоній і тюрем вилучили понад три тонни неякісного продукту. У скорому часі його замінять новим.

    «М’ясо птиці вилучено з обігу. До засуджених в раціон воно не потрапить», – розповідають у прокуратурі.

    Джерело: vn.oblast.online

    Читайте також
    засуджені Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ