На Вінниччині з раціону засуджених вилучили м’ясо



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Зробили це за сприяння обласної прокуратури

Відповідне повідомлення з’явилося кілька годин тому в мережі Фейсбук. Його на своїй сторінці опублікував Андрій Лисенко.

Як дізналися у прокуратурі Вінницької області, перевірка місць позбавлення волі експертами Держспоживслужби показала суттєві порушення у раціоні ув’язнених. Зокрема це стосувалося м’ясних продуктів.

«Лабораторна перевірка показала, що ув’язненим у раціон використовують зіпсуте м’ясо птиці. Усе це може призвести не лише до масових отруєнь, але й смерті», – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим з колоній і тюрем вилучили понад три тонни неякісного продукту. У скорому часі його замінять новим.

«М’ясо птиці вилучено з обігу. До засуджених в раціон воно не потрапить», – розповідають у прокуратурі.

Джерело: vn.oblast.online