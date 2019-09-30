На Вінниччині затримано підозрюваного в умисному вбивстві, який два роки переховувався від слідства



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Злочин було скоєно ще у 2017 році, але затримати чоловіка вдалося восени 2019

Працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з немирівськими поліцейськими у Хмельницькому затримали підозрюваного в умисному вбивстві жителя Немирівського району. Злочин був вчинений у червні 2017 року. Наразі зловмисник затриманий, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За словами начальника УКР ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, зловмисник більше двох років переховувався від слідства. У 2017 році в с. Боблів Немирівського у річці було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поліцейські одразу встановили та затримали особу, причетну до вчинення вбивства. Ним виявився 41-річний місцевий житель.

Слідством було встановлено, що зловмисник під час сварки з односельцем на березі річки побив його, внаслідок чого той впав у воду та втопився. Правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою, однак, суд призначив домашній арешт. Після цього, аби уникнути відповідальності за вчинений злочин, зловмисник втік з міста.

26 вересня в ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали підозрюваного у м. Хмельницький на гуртовому ринку.

Наразі зловмисник поміщений до ізолятора тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.