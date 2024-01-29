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На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждала дитина

Дарія Демяник
glavcom.ua
На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждала дитина
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фото из открытых источников

Аварія сталася між селом Мар’янівка та містом Гайсин

27 січня на Вінниччині водій автомобіля «ВАЗ» зіткнувся з вантажівкою MAN. Внаслідок аварії постраждав водій легковика та його 12-річна дитина. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася між селом Мар’янівка та містом Гайсин. За попередньою інформацією, 49-річний водій автомобіля «ВАЗ», житель Гайсинського, зіткнувся з вантажівкою MAN під керуванням 46-річного жителя Одещини. 

На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждала дитина фото 1

У салоні легковика перебувала дружина водія та двоє дітей. Внаслідок аварії постраждав кермувальник «ВАЗу» та його 12-річна дитина, яких госпіталізували до лікарні. 

Водій вантажівки та інші пасажири не постраждали. Транспортні засоби помістили на арештмайданчик.

Розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на аналогічний термін.

 

Теги: дитина ДТП Вінниччина

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