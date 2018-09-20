Поліцейські Вінниччини перевіряли пасажирські перевезення: виявлено більше тисячі порушників



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У Вінницькій області завершились профілактичні заходи у сфері пасажирських перевезень

З метою посилення контролю за безпекою пасажирських перевезень та попередження аварійності на автомобільному транспорті загального користування з 23 липня на території країни поліцією проводились комплексні цільові заходи під умовною назвою «Перевізник».

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

За час проведення профілактичних заходів поліцейські оглянули 4813 транспортних засобів, які надають послуги з пасажирських перевезень.

Поліцією задокументовано понад тисячу адміністративних порушень. З них: 494 - перевезень пасажирів понад встановлену кількість, 148 – відхилень від визначеного маршруту руху, 37 - керування водіями автобусів без необхідних документів, 49 - керування маршрутними транспортними засобами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль, 47 - порушень правил зупинки під час здійснення посадки – висадки пасажирів, 9 - перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм, 2 - керування автобусами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, 8 - перевезення пасажирів водієм, який не пройшов передрейсового медичного огляду та 198 інших порушень Правил дорожнього руху.

Працівниками поліції виявлено 94 технічно несправних автобусів.