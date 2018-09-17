Померла Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю Раїса Панасюк



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Раїса Панасюк активно боролася за рівність людей з інвалідністю

У Раїси Панасюк було онкологічне захворювання

У понеділок, 17 вересня, померла громадська активістка, Почесний громадянин Вінниці, Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю та заслужений працівник соціальної сфери України Раїса Панасюк.

Як повідомляє вінницьке видання «20 хвилин», Панасюк хворіла на онкологію. Минулого року перенесла операцію та пройшла реабілітацію за кордоном.

«Сьогодні не стало Раєчки Панасюк. Вона була великою світлою людиною з надзвичайно добрим і теплим серцем. Їй не було просто, але вона уміла надихати і заражати оточуючих своєю вірою в людей і оптимізмом. Вдячний долі за те, що зустрів тебе на своєму шляху. Ми могли б ще багато зробити разом добрих справ. Але... Світла пам'ять. Це велика втрата для всіх, хто тебе знав. Ти назавжди залишишся в наших серцях», - написав у Facebook прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Раїса Василівна Панасюк народилася у 1973 році в селі Осична Хмільницького району Вінницької області. У 2017 році вона стала Почесною громадянкою міста Вінниці. Раїса реалізувала ряд проектів щодо підтримки та адаптації осіб з інвалідністю. Очолювала Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія». Жінка активно боролася за рівність людей з інвалідністю.