П’яний мотоцикліст вночі влетів у стіну ювелірного магазина

В центрі Вінниці сталася ДТП

У понеділок, 30 квітня, о 2.31 ночі у Вінниці камери відеоспостереження ситуаційного центру КП «Муніципальна поліція» зафіксували ДТП на перехресті вулиць Соборної та Архітектора Артинова. Водій мопеда не впорався з керуванням та в’їхав у стіну ювелірного магазина. На місце події викликали поліцейських. Мотоцикліст намагався



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В центрі Вінниці сталася ДТП

У понеділок, 30 квітня, о 2.31 ночі у Вінниці камери відеоспостереження ситуаційного центру КП «Муніципальна поліція» зафіксували ДТП на перехресті вулиць Соборної та Архітектора Артинова.

Водій мопеда не впорався з керуванням та в’їхав у стіну ювелірного магазина.

На місце події викликали поліцейських. Мотоцикліст намагався втекти з місця ДТП, одразу за ним їхав ще один юнак. Патрульним вдалося затримати хлопців. Після перевірок встановлено, що водій мопеда був у стані алкогольного сп’яніння та не мав права на керування цим транспортним засобом.

На нього було складено протокол.

Джерело: vinnitsaok.com.ua