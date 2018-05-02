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    П’яний мотоцикліст вночі влетів у стіну ювелірного магазина

    В центрі Вінниці сталася ДТП
    У понеділок, 30 квітня, о 2.31 ночі у Вінниці камери відеоспостереження ситуаційного центру КП «Муніципальна поліція» зафіксували ДТП на перехресті вулиць Соборної та Архітектора Артинова. Водій мопеда не впорався з керуванням та в’їхав у стіну ювелірного магазина. На місце події викликали поліцейських. Мотоцикліст намагався
    • Сьогодні, 10:36
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    В центрі Вінниці сталася ДТП

    У понеділок, 30 квітня, о 2.31 ночі у Вінниці камери відеоспостереження ситуаційного центру КП «Муніципальна поліція» зафіксували ДТП на перехресті вулиць Соборної та Архітектора Артинова.

    Водій мопеда не впорався з керуванням та в’їхав у стіну ювелірного магазина.

    На місце події викликали поліцейських. Мотоцикліст намагався втекти з місця ДТП, одразу за ним їхав ще один юнак. Патрульним вдалося затримати хлопців. Після перевірок встановлено, що водій мопеда був у стані алкогольного сп’яніння та не мав права на керування цим транспортним засобом.

    На нього було складено протокол.

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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