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    Рух фур обмежили у Вінницькій області

    Рух обмежено від міста Жмеринка до міста Могилів-Подільський
    У Вінницькій області прийняли рішення обмежити рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-центр Служби автомобільних доріг області. «У зв'язку з погіршенням погодних умов з 18:00 на а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський введено обмеження руху для вантажних транспортних засобів від м.
    • Сьогодні, 20:14
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    Рух обмежено від міста Жмеринка до міста Могилів-Подільський

    У Вінницькій області прийняли рішення обмежити рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-центр Служби автомобільних доріг області.

    «У зв'язку з погіршенням погодних умов з 18:00 на а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський введено обмеження руху для вантажних транспортних засобів від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський (км 346 - 419)», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що водіїв просять перенести свої поїздки на світлий час доби.

    Житомир
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