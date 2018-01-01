Рух фур обмежили у Вінницькій області

Рух обмежено від міста Жмеринка до міста Могилів-Подільський

У Вінницькій області прийняли рішення обмежити рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-центр Служби автомобільних доріг області. «У зв'язку з погіршенням погодних умов з 18:00 на а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський введено обмеження руху для вантажних транспортних засобів від м.



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Рух обмежено від міста Жмеринка до міста Могилів-Подільський

У Вінницькій області прийняли рішення обмежити рух вантажного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомляє прес-центр Служби автомобільних доріг області.

«У зв'язку з погіршенням погодних умов з 18:00 на а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський введено обмеження руху для вантажних транспортних засобів від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський (км 346 - 419)», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що водіїв просять перенести свої поїздки на світлий час доби.