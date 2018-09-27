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    Студентів-першокурсників запрошують на екскурсії по місту

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    Студентів-першокурсників запрошують на екскурсії по місту

    27 вересня студенти перших курсів можуть взяти участь у екскурсії по місту Вінниці

    Центр підліткових клубів за місцем проживання та відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради організовують екскурсію до Всесвітнього дня туризм для першокурсників вінницьких навчальних закладів «Пізнавай Вінницю з нами» та квест – екскурсію «Таємниці рідного міста» .

    Стартує захід о 15:30 на площі Європейській.

    Про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».

    Учасники прогуляються вуличками міста, дізнаються цікаві факти, легенди та  історії з життя міста та життя людей, які тут проживали. Після екскурсії розпочнеться захоплюючий квест. Для учасників підготували цікаві локації із завданнями та загадками.  

    Взяти участь у квесті можуть всі бажаючі. По закінченню переможці отримають призи від спонсорів.

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