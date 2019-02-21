У Могилів-Подільському поліцейські затримали зловмисників, які пограбували жінку



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Триває слідство

20 лютого, оперативники Могилів-Подільського відділу поліції затримали зловмисників, які причетні до пограбування місцевої жительки. Застосувавши фізичну силу, нападники відібрали у потерпілої сумку та мобільний телефон.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До районного відділу поліції близько 9 ранку звернулась місцева жителька та повідомила, що її пограбували на вулиці двоє невідомих чоловіків. За словами потерпілої, чоловіки нанесли їй тілесні ушкодження, відібрали сумку та мобільний телефон.

Як розповів заступник начальника Могилів-Подільського відділу поліції Юрій Левицький, проведеними оперативно-розшуковими заходами протягом двох годин працівники карного розшуку встановили та затримали зловмисників. Ними виявились раніше судимі 45-річний житель АР Крим та 15-річний місцевий житель. Старший з них нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Його затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Речові докази поліцейські вилучили.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання - до 6 років позбавлення волі.