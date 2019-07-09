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    У першому півріччі платники Вінниччини сплатили 257,3 млн грн військового збору

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    У першому півріччі платники Вінниччини сплатили 257,3 млн грн військового збору

    За перші шість місяців 2019 року Вінницька область перерахувала до держбюджету 257 мільйонів 316 тисяч гривень військового збору

    Упродовж січня-червня 2019 року Вінниччина перерахувала до держбюджету 257 мільйонів 316 тисяч гривень військового збору.

    При цьому, як зазначає начальник ГУ ДФС у Вінницькій області Руслан Осмоловський, перевиконавши індикативний показник на 12 мільйонів 619,1 тисяч гривень.

    Порівняно із першим півріччям минулого року, сума перевищення склала 42 мільйона 281 тисячу гривень, а темп приросту – 19,7%.

    «Така позитивна статистика підтверджує високий рівень свідомості та патріотизму вінничан, їхньої готовності та усвідомлення важливості перерахування цих коштів для розвитку і модернізації української армії», - додає очільник обласної фіскальної служби Руслан Осмоловський.

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