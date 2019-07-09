У першому півріччі платники Вінниччини сплатили 257,3 млн грн військового збору
За перші шість місяців 2019 року Вінницька область перерахувала до держбюджету 257 мільйонів 316 тисяч гривень військового збору
Упродовж січня-червня 2019 року Вінниччина перерахувала до держбюджету 257 мільйонів 316 тисяч гривень військового збору.
При цьому, як зазначає начальник ГУ ДФС у Вінницькій області Руслан Осмоловський, перевиконавши індикативний показник на 12 мільйонів 619,1 тисяч гривень.
Порівняно із першим півріччям минулого року, сума перевищення склала 42 мільйона 281 тисячу гривень, а темп приросту – 19,7%.
«Така позитивна статистика підтверджує високий рівень свідомості та патріотизму вінничан, їхньої готовності та усвідомлення важливості перерахування цих коштів для розвитку і модернізації української армії», - додає очільник обласної фіскальної служби Руслан Осмоловський.