У селі на Вінниччині звалище перетворили на спортивний комплекс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будують майданчик за приватні кошти інвестора

У селі Іванівка Калинівського району зробили подарунок мешканцям – на місці болота та стихійного сміттєзвалища облаштували майданчик. Тепер дітям є де гратися та займатися спортом, а дорослим – відпочивати.

Як розповіла мешканка села Марія Петриченко, раніше на місці новозбудованого спортивного майданчика була захаращена ділянка, повідомляють у сюжеті ТРК «Вінтера».

«Тут дуже велике озеро було, очерет, мусорки, звозили хто що хотів», – розповіла жінка.

Нині ж радіє тому, що на місці звалища буде спортивний майданчик, де також облаштують лавки та фонтан, а тому мешканці села матимуть місце, де збиратимуться разом та спілкуватимуться.

Будувати майданчик почали чотири місяці тому і за цей час вже встигли облаштувати дитячий майданчик з тренажерами та футбольне поле.

«У нас є хороші діти спортсмени і дорослі люди, які займаються армреслінгом, і гировим спортом. Вони теж займають перші місця по області. Ми вирішили збудувати такі тренажери», – розповідає голова Іванівської ОТГ Михайло Кулик.

Спортивний майданчик також матиме поля для волейболу та баскетболу, а ще тенісний корт. До речі, участь у будівництві спортмайданчику беруть й самі мешканці села. Наразі роботи завершуються – будівельники укладають бруківку, монтують фонтан та займаються озелененням території.

Будують майданчик за приватні кошти інвестора, а це 3 мільйона 200 тисяч гривень. З сільського бюджету лише закупили зелені насадження. Офіційне відкриття спорткомплексу планують на День Незалежності.

Джерело: Вежа