У Теплицькому районі палало домогосподарство



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На Вінниччині через дитячі пустощі сталась пожежа

6 березня о 12:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних домогосподарств у с. Сокиряни Теплицького району виникла пожежа.

Прибувши на місце пожежі, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №22 встановили, що вогонь охопив гоищне приміщення господарчої будівлі на площі 5 кв.м.

Пожежу локалізовано о 13:36, а ліквідовано о 13:49.

Від ДСНС залучалося три чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.

Джерело: Vinbazar