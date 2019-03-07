  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Теплицькому районі палало домогосподарство

    • Розсилка
    У Теплицькому районі палало домогосподарство

    На Вінниччині через дитячі пустощі сталась пожежа

    6 березня о 12:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одному із приватних домогосподарств у с. Сокиряни Теплицького району виникла пожежа.

    Прибувши на місце пожежі, бійці Державної пожежно-рятувальної частини №22 встановили, що вогонь охопив гоищне приміщення господарчої будівлі на площі 5 кв.м.

    Пожежу локалізовано о 13:36, а ліквідовано о 13:49.

    Від ДСНС залучалося три чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки.

    Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    пожежа ДСНС діти Вінниччина домогосподарство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ