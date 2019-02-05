У Вінниці канадські волонтери зустрілися з рятувальниками



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Співпраця з рятувальниками із Канади триває і в інших регіонах країни

У кризовому центрі Головного управління ДСНС відбулася офіційна зустріч керівників обласного відомства з волонтерами із Канади. Місія «Пожежники з допомогою для України» була розпочата ще восени 2017 року, за ініціативи канадського вогнеборця Кевіна Ройла.

Тоді, українським рятувальникам було передано понад 8 тонн спеціального обладнання на суму більше двох мільйонів доларів. Обладнання було розподілено серед шести обласних управлінь ДСНС.

З того часу волонтерська місія зросла у масштабах, а також заручилася підтримкою нових партнерів.

Співпраця триває у центральних і східних областях, серед яких і Вінницький регіон.

Зустріч волонтерів Девіда Зайонсе разом із дружиною Шеріл та рятувальниками Вінниччини відбулася на території 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини обласного центру. Представників канадської делегації ознайомили з матеріально-технічним забезпеченням бійців ДСНС, розповіли про можливості нашої техніки щодо ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій.

Під час розмови із головним рятувальником області полковником служби цивільного захисту Русланом Шевчуком, обговорили основні напрямки подальшої співпраці, аби вже навесні цього року відправити другий контейнер в Україну з урахуванням потреб вінницьких рятувальників. Остаточний перелік бенефіціарів буде визначений місією по поверненню назад до Канади.

Джерело: news.vn.ua