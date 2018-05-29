У Вінниці під час ДТП травмували 11-річного хлопчика

28 травня у місті Вінниці на перехресті вулиць Брацлавська – Нансена сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля «BMW» та пішохода. В результаті аварії 11-річний хлопчик отримав тілесні ушкодження.

Подія сталась близько 14.00 години.

За попередніми даними, потерпілий переходив дорогу на зелений сигнал світлофора та потрапив під колеса автомобіля, яким керувала 39-річна вінничанка. Хлопчик з тілесними ушкодженнями госпіталізований до травматологічного відділення міської клінічної лікарні.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик. Обставини автопригоди з’ясовує слідство.

Слідчим відділом поліції відкрито провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.