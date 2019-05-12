У Вінниці п'яний водій їхав вночі з вимкненими фарами та тікав від поліції



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Водій не прореагував на вимогу зупинитись та почав тікати від правоохоронців. Виявилось, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

В ніч з 9 на 10 травня на вулиці Чорновола за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль HONDA ACCORD. Водій рухався без увімкненого світла фар у темну пору доби.

Інспектори подали йому сигнал про зупинку, однак чоловік його проігнорував та почав тікати. Поліцейські стали його переслідувати.

Зупинивши врешті свій автомобіль, водій спробував втекти уже в пішому порядку. За його прикладом зробили й троє пасажирів. Всіх учасників події інспектори швидко наздогнали.

Під час спілкування із 36-річним кермувальником поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від медичного огляду на вміст алкоголю в організмі чоловік відмовився.

В результаті на водія патрульні склали 4 адмінматеріали: за керування напідпитку (ст. 130), за незупинку на вимогу працівників поліції (ст. 122-2), за те, що не пред’явив необхідні документи (ч. 1 ст. 126) та за те, що рухався без увімкненого світла фар (ч. 2 ст. 122).

Всього за добу 9 травня патрульні виявили та зупинили 9-х водіїв напідпитку. На всіх склали відповідні протоколи.

Джерело: Vinbazar