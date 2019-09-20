У Вінниці п’яний водій побив три машини



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Чоловік скоїв автопригоди на двох вулицях

На світанку 19 вересня патрульних Вінниці викликали на ДТП на проспекті Коцюбинського. На місці копи виявили автомобіль «Chevrolet Aveo», повідомляє пресслужба поліції.

Потерпілий водій повідомив, що він зупинився перед світлофором, а його автівку ззаду стукнув «Mercedes-Benz Sprinter». Винуватець спробував утекти, звернувши на вулицю Некрасова. Але там він здійснив зіткнення ще з двома припаркованими автівками – «Geely» та ВАЗ 2108.

Уже на місці другої ДТП патрульні затримали порушника. У нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» на місці пригоди видав результат у 2,87 проміле, що у 14 разів вище норми.

На водія склали протоколи за керування напідпитку, за вчинення ДТП та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.

Джерело: i-vin.info