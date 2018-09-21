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    У Вінниці в магазині активісти знайшли футболки з Путіним (фото)

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    У Вінниці в магазині активісти знайшли футболки з Путіним (фото)

    «Це Вінниця. Навіть не Харків чи Одеса»

    У місті Вінниця активісти виявили в одному з магазинів футболки з портретами президента країни-агресора Росії Володимира Путіна. Відповідні світлини розмістив на Facebook один з координаторів організації С14 Сергій Мазур.

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    У Вінниці в магазині активісти знайшли футболки з Путіним (фото)
    У Вінниці в магазині активісти знайшли футболки з Путіним (фото)
    У Вінниці в магазині активісти знайшли футболки з Путіним (фото)
    У Вінниці в магазині активісти знайшли футболки з Путіним (фото)

    «Це Вінниця. Навіть не Харків чи Одеса. Ганчірки вільно продавались у місцевому магазині», - обурюється активіст.

    Він також зазначив, що з продавцями магазину вже провели виховну бесіду. На власника ж така розмова очікує в майбутньому.

    Путін Вінниця Вінниччина
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