У Вінниці відбудеться п'ятий фестиваль Фарб Holi



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Захід відбудеться у Центральному парку на майданчику лунапарку

25 серпня в Центральному парку відбудеться п'ятий фестиваль фарб Holi. Традиційно відвідувачів запрошують обсипатися сухими яскравими фарбами.

Про це повідомляють організатори фестивалю.

Фестиваль Фарб Holi проходитиме 25 серпня з 14 до 19 години у Центральному парку на майданчику лунапарку. Незважаючи на безпечність фарб, організатори рекомендують відвідувачам не одягати дорогий одяг та взуття. За їх словами, найкращим одягом стане біла футболка та джинси. Також забороняється вхід на захід зі своїми фарбами, через неможливість підтвердження гарантії їх якості.

Відвідувачі фестивалю здійснюватимуть масові кидки фарб щопівгодини під виступи блогера Tomashgood, DJ Madis, DJ, MC Mike та DJ Esenin.

Вхід на захід безкоштовний.

Джерело: Vinbazar