У Вінниці викладачі автошкіл «провалили» іспити зі знання правил дорожнього руху
- Сьогодні, 07:30
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У атестації взяли участь 18 викладачів вінницьких автошкіл
2 лютого у Вінниці відбулось чергове засідання атестаційної комісії.
Про це повідомляє регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області.
Екзамен із знань правил дорожнього руху провели в екзаменаційному класі ТСЦ № 0541. До складу комісії увійшли представники Громадської ради по співпраці і взаємодії громадськості з органами, що координуються Міністром внутрішніх справ України.
У атестації взяли участь 18 викладачів вінницьких автошкіл, у яких закінчувався термін дії викладацької ліцензії.
Із числа присутніх теоретичний та практичний іспити успішно склали 14.
Четверо на жаль не зуміли підтвердити достатній рівень знань З ПДР, тому вимушені будуть готуватися до наступної атестації, але не раніше ніж через шість місяців, (згідно чинного законодавства).
В порівнянні з минулим роком, рівень підготовки до атестації значно покращився, повідомляють у регіональному центрі МВС Вінницької області.
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