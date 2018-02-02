У Вінниці викладачі автошкіл «провалили» іспити зі знання правил дорожнього руху

У атестації взяли участь 18 викладачів вінницьких автошкіл

2 лютого у Вінниці відбулось чергове засідання атестаційної комісії. Про це повідомляє регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області. Екзамен із знань правил дорожнього руху провели в екзаменаційному класі ТСЦ № 0541. До складу комісії увійшли представники Громадської ради по співпраці і взаємодії громадськості з органами, що



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У атестації взяли участь 18 викладачів вінницьких автошкіл

2 лютого у Вінниці відбулось чергове засідання атестаційної комісії.

Про це повідомляє регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області.

Екзамен із знань правил дорожнього руху провели в екзаменаційному класі ТСЦ № 0541. До складу комісії увійшли представники Громадської ради по співпраці і взаємодії громадськості з органами, що координуються Міністром внутрішніх справ України.

У атестації взяли участь 18 викладачів вінницьких автошкіл, у яких закінчувався термін дії викладацької ліцензії.

Із числа присутніх теоретичний та практичний іспити успішно склали 14.

Четверо на жаль не зуміли підтвердити достатній рівень знань З ПДР, тому вимушені будуть готуватися до наступної атестації, але не раніше ніж через шість місяців, (згідно чинного законодавства).

В порівнянні з минулим роком, рівень підготовки до атестації значно покращився, повідомляють у регіональному центрі МВС Вінницької області.

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