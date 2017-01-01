У Вінниці взяли «на гарячому» викладачів-хабарників
- 24 Листопада, 07:24
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Розсилка
Викладачі вимагали та одержали від двох студентів по $500 з кожного за сприяння у підготовці, захисті дипломних робіт
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
«Співробітників Донецького національного університету ім. Василя Стуса судитимуть за скоєння корупційного злочину. Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України», - йдеться у повідомленні.
Слідчими встановлено, що керівник однієї із філій та завідувач кафедри вимагали та одержали від двох студентів по 500 доларів США з кожного за сприяння у підготовці, захисті дипломних робіт, а також за успішне складання державного іспиту.
Кошти студенти передавали впродовж навчального року. Під час передачі останньої частини обумовленої суми у розмірі 300 доларів США у службовому кабінеті було викрито керівника філії.
На даний час зібрано достатньо доказів провини вказаних осіб в інкримінованому злочині, обвинувальний акт стосовно них прокуратурою затверджено та скеровано до суду.
Освітянам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.