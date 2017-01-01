У Вінниці взяли «на гарячому» викладачів-хабарників

Викладачі вимагали та одержали від двох студентів по $500 з кожного за сприяння у підготовці, захисті дипломних робіт

Співробітникам Донецького національного університету ім. Василя Стуса, який тепер знаходиться у Вінниці, загрожує до 10 років позбавлення волі за вимагання та отримання грошів від студентів. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області. «Співробітників Донецького національного університету ім. Василя Стуса



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Викладачі вимагали та одержали від двох студентів по $500 з кожного за сприяння у підготовці, захисті дипломних робіт

Співробітникам Донецького національного університету ім. Василя Стуса, який тепер знаходиться у Вінниці, загрожує до 10 років позбавлення волі за вимагання та отримання грошів від студентів.