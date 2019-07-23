У Вінниці жінка з сокирою та пістолетом напала на стоматолога



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На стоматолога у Вінниці серед білого напала жінка з сокирою та пістолетом

Лікар-стоматолог йшла сходами, коли до неї підбігла жінка. В одній руці у неї була сокира, а в іншій – пістолет Флобер.

Вона вдарила її та почала стріляти.

Поранена жертва встигла заскочити до кабінету та зачинитися. Але неадекватна відвідувачка не здавалася і намагалася сокирою зламати двері.

Тому стоматолог вистрибнула з кабінету через вікно.

Очевидці викликали поліцію, а поки чекали на копів, нападницю заблокували у приміщенні.

Нею виявилася місцева 48-річна жінка. Вона заперечує, що стріляла у лікарку.

Остання зараз у лікарні з розсіченим лобом та кульовим пораненням спини. Вона не знає, чим завинила перед жінкою, тому причини нападу має з’ясувати поліція.

Кривавий інцидент зі стріляниною правоохоронці кваліфікували як замах на вбивство. Якщо нападницю визнають осудною, їй загрожує до 15 років колоній.

Джерело: ICTV