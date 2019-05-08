У вінницькій «пироговці» готуватимуть військових медиків за стандартами Північноатлантичного альянсу



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В університеті почали читати новий навчальний курс, який застосовують саме для підготовки військових медиків

Незважаючи на ідентичність організму військових людей та не військових, військова медицина – специфічна галузь, що вимагає від лікаря спеціальної підготовки. Тепер тутешнім майбутнім військовим медикам викладатимуть спеціальний курс, який навчає надавати медичну допомогу людям, що постраждали від бойових і не бойових травм. За аналогічним курсом готують військових медиків у НАТО.

Викладатимуть новий курс п’ятеро тутешніх науковців кафедри військової медицини та медицини катастроф, які пройшли навчання за спеціальною програмою, що розроблена Національною асоціацією екстреної медичної допомоги США.

Для кращого відпрацювання одержаних теоретичних знань уже найближчим часом при кафедрі мають намір створити імітаційний центр. Тоді тут зможуть проходити навчання за цим курсом не лише теперішні студенти, але й практикуючі лікарі. Для них це будуть своєрідні курси підвищення кваліфікації.

«У вирішенні важливого питання обіцяла допомогу американська Асоціація екстреної медичної допомоги», – каже начальник профільної кафедри, підполковник медичної служби Микола Матвійчук.

Аналогічний НАТовський курс мають запровадити в усіх медичних вишах України, які займаються підготовкою військових медиків.