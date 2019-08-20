В Козятинському районі лісник отримав важкі травми, розчищаючи лісосіку



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Триває розслідування

В управлінні Держпраці у Вінницькій області створено комісію зі спеціального розслідування для з’ясування обставин і причин настання нещасного випадку з тяжким наслідком, який трапився 13 серпня з лісником.

13 серпня 57-річний чоловік, який працював лісником у ДП «Козятинський райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» отримав тупу травму живота та переломи кісток тазу під час зачистки лісосіки від порубаних решток на території Махаринецької сільської ради.

Відомо, що чоловік був госпіталізований до Козятинської лікарні.

Причину травмування встановить комісія.