Вінничанка просить міську раду заборонити рух мотоциклів



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Петицію про заборону подано до органів місцевої влади

Дар’я Космина зареєструвала петицію до Вінницької міської ради, в якій просить заборонити мотоциклістам рухатись вулицями спальних районів у нічну пору доби. За її словами, «дикий шум» створює дискомфорт для місцевих жителів.

«Влітку в нічний час пожвавлюється рух мототранспортних засобів. Мотоциклісти пересуваються порожніми вулицями міста на великій швидкості, створюючи при цьому дикий шум - рев моторів, свист гальм та ін.

Вночі особливо гучно лунає гуркіт проїжджаючих мотоциклів, що створює жахливий дискомфорт для мешканців спальних районів. Крім того, така їзда створює неабияку небезпеку для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, оскільки водії мототранспортних засобів не дотримуються швидкісного режиму у населеному пункті, та й не завжди виконують інші ПДР.

Шляхом вирішення цієї проблеми бачу заборону пересування власникам мототранспортних засобів у нічний час з 23:00 до 7:00 години. Зокрема для цієї цілі існує дорожній знак 3.6 («Рух мотоциклів заборонено») та табличка до нього 7.4.4 («Час дії»).

Також, закликаю патрульну поліцію, що наглядає за порядком на вулицях у нічний час, звертати більше уваги на випадки правопорушень з боку водіїв мотоциклів.

Особливу увагу раджу звернути на проспект Юності, де мотоперегони відбуваються практично щоночі» - написала вінничанка

Джерело: vinnitsa.info