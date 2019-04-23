Вінничанка просить побудувати нову школу по вулиці Привокзальній



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Територія закладу є складною і потребує пошуку архітектурних рішень

Вінничанка зареєструвала звернення до міської ради, де просить розробити план території для будівництва нової доступної школи за адресою вул. Привокзальна, 38. Тому що всі навколишні школи – №9, 12, 13, 20 та 22 – переповнені і працюють у дві зміни.

«З 1 вересня минулого року депутати міськради проголосували за ліквідацію комунального закладу «Вечірня ЗОШ №24», аргументуючи рішення відсутністю поняття «вечірня школа» у новому ЗУ «Про освіту». Натомість, наше місто вже зіштовхнулося з дефіцитом навчальних закладів середньої освіти. Прошу після ліквідації вище зазначеного закладу, який не відповідає сучасним потребам, розробити план території для будівництва нової доступної школи за адресою вул. Привокзальна 38.

Територія закладу є складною і потребує пошуку архітектурних рішень, однак, після ліквідації, це буде вільна територія громади достатня для освітнього осередку, яка має гарну транспортну розв'язку. Тому прошу зберегти її для наших дітей, які заслуговують безпечних та комфортних умов навчання.

Всі навколишні школи №9, 12, 13, 20, 22 переповнені і працюють у дві зміни. В одній навчання закінчується аж о восьмій годині вечора, а останні перерви складають по 5 хвилин. Від такого навчання підлітки виснажені як морально так і фізично, а про інтерес і бажання до розвитку годі й говорити.

Я розумію, що місто не має вільних коштів для будівництва ще однієї школи. Але прошу внести її в стратегію розвитку м. «Вінниця 2030». Маю надію, що з часом вдасться віднайти можливості та інвесторів для втілення даного проекту», – йдеться у петиції.

На даний час петиція зібрала 10 підписів із 350 можливих.

Джерело: vinnitsa.info