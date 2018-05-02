Вінницькі перукарі безкоштовно стригтимуть ветеранів Другої світової війни

Опубліковано адреси перукарень

З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня у шістьох перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни. З собою необхідно мати посвідчення. Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком». Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:



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Опубліковано адреси перукарень

З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня у шістьох перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни. З собою необхідно мати посвідчення.

Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».

Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:

Перукарня ВТП «ДОБРОБУТ-ВЧ», вул. Академіка Янгеля, 18;

Перукарня «ІВАН да МАРІЯ», вул. Никрасова,77;

Перукарня «ДОМІНІКА», вул.Пирогова,49 (територія ринку «Урожай»);

Перукарня «КАРНАВАЛ», вул. пр. Космонавтів, 52;

Перукарня «САЛОН-СТИЛЬ»,вул.Соборна,52;

Вище професійне училище № 7, вул. Київська, 118.

Чоловіки зможуть постригтись під «Бокс», «Полубокс» та «Канадку», жінки зробити класичну стрижку.