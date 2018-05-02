Вінницькі перукарі безкоштовно стригтимуть ветеранів Другої світової війни
- Сьогодні, 12:45
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Опубліковано адреси перукарень
З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня у шістьох перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни. З собою необхідно мати посвідчення.
Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».
Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:
Перукарня ВТП «ДОБРОБУТ-ВЧ», вул. Академіка Янгеля, 18;
Перукарня «ІВАН да МАРІЯ», вул. Никрасова,77;
Перукарня «ДОМІНІКА», вул.Пирогова,49 (територія ринку «Урожай»);
Перукарня «КАРНАВАЛ», вул. пр. Космонавтів, 52;
Перукарня «САЛОН-СТИЛЬ»,вул.Соборна,52;
Вище професійне училище № 7, вул. Київська, 118.
Чоловіки зможуть постригтись під «Бокс», «Полубокс» та «Канадку», жінки зробити класичну стрижку.