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    Вінницькі перукарі безкоштовно стригтимуть ветеранів Другої світової війни

    Опубліковано адреси перукарень
    З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня у шістьох перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни. З собою необхідно мати посвідчення. Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком». Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:
    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка

    Опубліковано адреси перукарень

    З нагоди відзначення Дня Перемоги, 7 травня у шістьох перукарнях міста буде організоване безкоштовне обслуговування ветеранів Другої світової війни. З собою необхідно мати посвідчення.

    Про це інформує прес-служба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».

    Безкоштовну стрижку можна буде зробити у наступних перукарнях:

    Перукарня ВТП «ДОБРОБУТ-ВЧ», вул. Академіка Янгеля, 18;

    Перукарня «ІВАН да МАРІЯ», вул. Никрасова,77;

    Перукарня «ДОМІНІКА», вул.Пирогова,49 (територія ринку «Урожай»);

    Перукарня «КАРНАВАЛ», вул. пр. Космонавтів, 52;

    Перукарня   «САЛОН-СТИЛЬ»,вул.Соборна,52;

    Вище професійне училище № 7, вул. Київська, 118.  

    Чоловіки зможуть постригтись під «Бокс», «Полубокс» та «Канадку», жінки зробити класичну стрижку.


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