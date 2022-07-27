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Лавров прибув до Ефіопії (відео)

Дар‘я Липська
Сьогодні, 14:06 glavcom.ua
Лавров прибув до Ефіопії (відео)
фото: скрішот з відео

Лавров заявив, що роль африканського континенту у новій зовнішньополітичній стратегії Росії буде суттєво підвищена

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу проведе переговори з главою МЗС Ефіопії Демеке Меконненом та керівництвом Африканського союзу (АС) в Аддіс-Абебі.

Представник МЗС Ефіопії пояснив, що скошена зелена трава, постелена на підлозі, символізує процвітання та благополуччя. Також церемонія передбачала розрізання міністрами хліба. За словами представника МЗС РФ, вся церемонія – це «найвища форма визнання, яку надають лише найшанованішим державним гостям».

Раніше Лавров заявив, що роль африканського континенту у новій зовнішньополітичній стратегії Росії буде суттєво підвищена. «Це сталося б незалежно про те, що відбувається на західному напрямку», – сказав глава російського МЗС на пресконференції з президентом Уганди Йовері Кагутою Мусевені.

Нагадаємо, Банкова відреагувала на погрози Лаврова «скинути режим».

 

Теги: Сергій Лавров МЗС

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