Британська розвідка пояснила заяви Лаврова про «розширення географії» війни

Окупаційна влада публічно обговорює перспективи проведення так званих «референдумів» на захоплених територіях як мінімум із середини березня

На думку британської розвідки, Росія не розширила географію своєї війни, а збереження довгострокового контролю за окупованими районами, ймовірно, було початковою метою вторгнення

Британська розвідка вважає, що очільник російського МЗС Сергій Лавров заговорив про «розширення географії» війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових «референдумів» за межами Луганщини та Донеччини. Про це йдеться в розвідувальному огляді британського міністерства оборони.

Лавров 20 липня заявив, що Росія розширила масштаби своєї «спеціальної операції» за межі самопроголошених псевдореспублік в окремих районах Луганщини й Донеччини.

Лавров сказав, що «операція» нині охоплює нові додаткові райони, у тому числі Херсонської та Запорізької областей, через те, що західні країни постачають Україні зброю більшої дальності.

«Це майже, напевно, неправда. Росія не розширила свою війну; збереження довгострокового контролю за цими районами майже, напевно, було початковою метою вторгнення», – заявила британська розвідка.

В огляді наголошується, що Росія вторглася в ці райони в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи проведення так званих «референдумів» на цих територіях як мінімум із середини березня.

«Існує реальна можливість того, що Лавров зробив ці коментарі, щоб підготувати ґрунт для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини та Донеччини», – вважає британська розвідка.

Нагадаємо, триває 151 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються утримати позиції на півдні України та ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку.