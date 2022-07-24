Банкова відреагувала на погрози Лаврова «скинути режим»

В ОП назвали Росію країною-варваром та зауважили, що такі вирази – «класична російська шизофренія»

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, прокоментував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який сьогодні заявив, що Москва хоче допомогти українцям позбутися нібито антинародного правлячого режиму. Про це радник написав у Telegram.

Зазначимо, сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що РФ хоче допомогти українцям позбутися нібито антинародного правлячого режиму. За його словами, український народ «заслуговує набагато кращого».

«Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, які піддалися державній пропаганді київського режиму і тих, хто його підтримує, націленій на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії», – заявив він.

На Банковій заявили, що такі слова – «класична російська шизофренія».

«Сьогоднішні заяви Лаврова на зустрічі з представниками країн-членів Ліги арабських держав добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері, що твоя мета - «позбутися антинародного київського режиму», – прокоментував Подоляк.

За його словами, ці фрази належать суб'єкту, який представляє країну-варвара, що без жодних причин вторглася на чужу територію і максимально жорстоко вбиває українців.

«Так от, «режими» – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так?...Вирішуючи скинути «антиісторичні режими», важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів», – зазначив радник глави ОП України.

Також Лавров 20 липня заявив, що Росія розширила масштаби своєї «спеціальної операції» за межі самопроголошених псевдореспублік в окремих районах Луганщини й Донеччини.

Лавров сказав, що «операція» нині охоплює нові додаткові райони, у тому числі Херсонської та Запорізької областей, через те, що західні країни постачають Україні зброю більшої дальності.

Нагадаємо, триває 151 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються утримати позиції на півдні України та ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку.