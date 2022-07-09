Лаврова на саміті G20 проігнорували світові ЗМІ. Показове фото

Бравади Лаврова і його речниці Захарової про «дуже плідне спілкування зі ЗМІ» є брехнею

Очільника міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 проігнорували не лише політики, а й світові медіа. Про це свідчить відсутність на брифінгу Лаврова представників світових ЗМІ.

Бесіда Лаврова зі ЗМІ на саміті G20 відбувалась виключно зі своїми внутрішніми пропагандистськими телеканалами. Перед ним були мікрофони Russia Today, «Першого каналу», «Зірки», «Вістей» та НТВ.

Доказом є фото, яке поширили, зокрема, російські ЗМІ. Воно перекреслює всі бравади Лаврова і його речниці Захарової про «дуже плідне спілкування зі ЗМІ».

Нагадаємо, Лавров, якого відверто бойкотували більшість учасників саміту G20, достроково залишив захід.

Традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року була скасована через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим.

Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

Також міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.

Як повідомлялося, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін.



