  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Шторм на Філіппінах: уже загинуло кілька десятків людей (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Затоплені 11 муніципалітетів - Шторм на Філіппінах: уже загинуло кілька десятків людей (фото, відео)
    Затоплені 11 муніципалітетів
    Фото з відкритих джерел

    Щонайменше 30 людей стали жертвами шторму «Компасу»

    На Філіппінах тропічний шторм «Компасу» забрав життя щонайменше 30 людей, 14 – вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє NDTV. Із небезпечних районів рятувальники евакуювали близько двох тисяч людей.

    Шторм «Компасу» дістався Філіппін 12 жовтня, спричинивши повені і зсуви.

    Напередодні повідомлялося про 13 загиблих осіб, дев’ятьох зниклих безвісти і трьох людей, які отримали травми.

    237 поселень зазнали руйнувань.

    На Філіппіни щорічно приходять в середньому 20 штормів і тайфунів, які, як правило, знищують урожай, будинки та інфраструктуру в і без того збіднілих районах.

    Нагадаємо, стало відомо, що хід Філіппін потерпає від потужного тайфуну Conson, який спричинив відключення електроенергії у кількох провінціях держави.

    Читайте також: Президент Філіппін запропонував щеплювати антивакцинаторів уві сні
    Теги: Філіппіни рятувальники шторм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шторм на Філіппінах: уже загинуло кілька десятків людей (фото, відео)