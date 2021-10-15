Шторм на Філіппінах: уже загинуло кілька десятків людей (фото, відео)
Щонайменше 30 людей стали жертвами шторму «Компасу»
На Філіппінах тропічний шторм «Компасу» забрав життя щонайменше 30 людей, 14 – вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє NDTV. Із небезпечних районів рятувальники евакуювали близько двох тисяч людей.
Шторм «Компасу» дістався Філіппін 12 жовтня, спричинивши повені і зсуви.
Напередодні повідомлялося про 13 загиблих осіб, дев’ятьох зниклих безвісти і трьох людей, які отримали травми.
237 поселень зазнали руйнувань.
На Філіппіни щорічно приходять в середньому 20 штормів і тайфунів, які, як правило, знищують урожай, будинки та інфраструктуру в і без того збіднілих районах.
Нагадаємо, стало відомо, що хід Філіппін потерпає від потужного тайфуну Conson, який спричинив відключення електроенергії у кількох провінціях держави.