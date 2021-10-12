Президент Філіппін запропонував щеплювати антивакцинаторів уві сні

У Філіппінах вакцинація від Covid-19 не є обов’язковою

Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував противникам вакцинації робити щеплення від коронавірусу уві сні. Про це пише CNN Philippines.

Наразі у Філіппінах вакцинація від Covid-19 не є обов’язковою. Глава держави запропонував радикальний метод боротьби з низькими показниками імунізації.

«Проблема у тих, хто не хоче вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму селі, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм ін’єкцію уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо їм ін’єкцію, коли настане ніч. Я зроблю це», – заявив Дутерте.

У тому ж виступі президент узяв на себе провину через нестачу вакцин на початку року, назвавши себе безпомічним, оскільки уряд не міг знайти жодну компанію, яка продала би Філіппінам вакцину.

Країна офіційно почала кампанію вакцинації 1 березня 2020 року – через рік після першого зареєстрованого випадку Covid-19.

Нагадаємо, невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбол.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила 11 жовтня затвердив уряд.