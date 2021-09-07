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    Філіппіни накрило потужним тайфуном (фото, відео)

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    Стихія накрила східні провінції Філіппін - Філіппіни накрило потужним тайфуном (фото, відео)
    Стихія накрила східні провінції Філіппін
    Фото: apnews.com

    Стихійне лихо парализувало інфраструктуру східних провінцій

    Схід Філіпін потерпає від потужного тайфуну Conson, який спричинив відключення електроенергії у кількох провінціях держави. Про це повідомляє AP.

    За даними агентства, стихійне лихо супроводжувалося стійким вітром зі швидкістю 120 км/год, а подекудиии і 150 км/год.

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    Філіппіни накрило потужним тайфуном (фото, відео)
    Філіппіни накрило потужним тайфуном (фото, відео)

    Станом на ранок вівторка епіцентр тайфуну перебував в районі міста Дімасаланг в провінції Масбате.

    Через негоду у провінції було припинено роботу державних установ.

    У місті Таклобан стихія спричинила маштабну повінь.

    Бюро погоди попередило, що найближчим часом місцевим мешканцям не варто сподіватись на покращення погодних умов.

    Щорічно на Aіліпінах відбувається близько 20 тайфунів і штормів, не рахуючи сезонних мусонних дощів. Країна також розташована в так званому тихоокеанському «вогняному кільці», регіоні, схильному до землетрусів та вивержень вулканів.

    Нагадаємо, у Японії було скасовано авіарейси та перенесено олімпійські змагання через тайфун.

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    Теги: стихійні лиха Філіппіни негода
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    Філіппіни накрило потужним тайфуном (фото, відео)