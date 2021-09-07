Філіппіни накрило потужним тайфуном (фото, відео)

Стихійне лихо парализувало інфраструктуру східних провінцій

Схід Філіпін потерпає від потужного тайфуну Conson, який спричинив відключення електроенергії у кількох провінціях держави. Про це повідомляє AP.

За даними агентства, стихійне лихо супроводжувалося стійким вітром зі швидкістю 120 км/год, а подекудиии і 150 км/год.

Станом на ранок вівторка епіцентр тайфуну перебував в районі міста Дімасаланг в провінції Масбате.

Через негоду у провінції було припинено роботу державних установ.

У місті Таклобан стихія спричинила маштабну повінь.

Бюро погоди попередило, що найближчим часом місцевим мешканцям не варто сподіватись на покращення погодних умов.

Щорічно на Aіліпінах відбувається близько 20 тайфунів і штормів, не рахуючи сезонних мусонних дощів. Країна також розташована в так званому тихоокеанському «вогняному кільці», регіоні, схильному до землетрусів та вивержень вулканів.

Нагадаємо, у Японії було скасовано авіарейси та перенесено олімпійські змагання через тайфун.

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