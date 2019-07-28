У Гонконзі продовжують протестувати: поліція застосувала сльозогінний газ



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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ під час мітингу, в якому брали участь десятки тисяч людей

Мітинг пройшов без дозволу поліції, що вкрай незвично для Гонконгу, де таке, як правило, не забороняють. У поліції кажуть, що таким чином хотіли запобігти можливим зіткнення протестуючих з місцевими жителями.

Протести відбулись на півночі Гонконгу в районі Юньлон, де під час попереднього мітингу, 20 липня, на демонстрантів напала група озброєних людей в масках. Поліцію звинуватили в бездіяльності та співробітництві з нападниками. Правоохоронці це заперечували.

Вчора тисячі демонстрантів знову вийшли на головні вулиці Юньлон, вигукуючи антиполіцейскі слогани.

Спочатку правоохоронці спостерігали за тим, що відбувається і знімали все на відео. За їх словами, деякі протестуючі тримали в руках шматки залізних труб і щити, ламали ними паркани на дорогах. Хтось оточив і почав розмальовувати поліцейський автомобіль.

Близько 17:00 за місцевим часом (12:00 за київським часом) поліція пустила сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Демонстранти, які прийшли в шоломах і масках, почали кидати у відповідь петарди, але потім частково розступилися, щоб дати можливість проїхати каретам швидкої допомоги.

Суботній протест - ще один прояв суспільного невдоволення, яке почалося сім тижнів тому в зв'язку з оприлюдненням поправки до законопроекту про екстрадицію.

З тих пір уряд відмовився від їх ратифікації, проте тепер демонстранти вимагають розгляду справи про жорстокість поліції, демократичних реформ і відставки Керрі Лам.