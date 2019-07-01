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    У світі

    Протести у Гонконзі: мітингувальники намагаються прорватися до парламенту

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    Станом на зараз лише металеві паркани не дають людям змоги наблизитися до сесійної зали парламенту - Протести у Гонконзі: мітингувальники намагаються прорватися до парламенту
    Станом на зараз лише металеві паркани не дають людям змоги наблизитися до сесійної зали парламенту

    Поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі

    У Гонконзі мітингувальники намагаються прорватися до місцевого парламенту. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

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    Зазначимо, у Гонконзі розпочалися урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю.

    «Напруга залишається високою біля парламенту Гонконгу, адже деякі протестувальники починають перестрибувати через розбиті скляні вікна зовнішньої огорожі будівлі», - повідомляє видання.

    Так, станом на зараз лише металеві паркани не дають людям змоги наблизитися до сесійної зали парламенту.

    До цього поліція вступила в сутички з демонстрантами, які намагалися зайняти вулиці в урядовому кварталі.

    Нагадаємо, у Гонконзі 16 червня кілька тисяч людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки глави адміністрації Керрі Лам через скандальний законопроект про екстрадицію.

    Як повідомлялося, 15 червня голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам призупинила просування суперечливого закону, що дозволяв екстрадицію на материковий Китай. Однак протестуючі пообіцяли почати нову хвилю демонстрацій 16 червня.

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