103-річний ветеран розкрив секрет довголіття

У свої 103 роки пенсіонер як і раніше випиває щодня банку улюбленого пива

Американський довгожитель, ветеран Другої світової війни Ендрю Славонік (Andrew Slavonic), який в грудні відзначив 103-й день народження, продовжує пити пиво щодня.

Про це повідомляє Fox News.

Його син Боб Славонік (Bob Slavonic) в честь ювілею батька зібрав інших ветеранів, співробітників місцевої поліції, пожежних і медиків, які привітали довгожителя і віддали йому честь.

«У свої 103 роки він як і раніше випиває свій щоденний Coors Light, – стверджує Боб. – Думаю, це і є причина, через яку він стільки прожив».

Раніше до аналогічного висновку прийшов і сам довгожитель: в 2018 році він пояснював своє довголіття любов'ю до пива.

Два роки тому Славонік прославився розповіддю про те, що протягом останніх 15 років він щодня рівно о четвертій годині вечора випивав банку Coors Light.

Після цього фірма MillerCoors запросила довгожителя на екскурсію по пивоварному заводу і подарувала холодильник, під зав'язку заповнений його улюбленим пивом.