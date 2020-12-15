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    У світі

    103-річний ветеран розкрив секрет довголіття

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    Син 103-річного ветерана війни пояснив причину його довголіття пивом - 103-річний ветеран розкрив секрет довголіття
    Син 103-річного ветерана війни пояснив причину його довголіття пивом

    У свої 103 роки пенсіонер як і раніше випиває щодня банку улюбленого пива

    Американський довгожитель, ветеран Другої світової війни Ендрю Славонік (Andrew Slavonic), який в грудні відзначив 103-й день народження, продовжує пити пиво щодня.

    Про це повідомляє Fox News.

    Його син Боб Славонік (Bob Slavonic) в честь ювілею батька зібрав інших ветеранів, співробітників місцевої поліції, пожежних і медиків, які привітали довгожителя і віддали йому честь.

    «У свої 103 роки він як і раніше випиває свій щоденний Coors Light, – стверджує Боб. – Думаю, це і є причина, через яку він стільки прожив».

    Раніше до аналогічного висновку прийшов і сам довгожитель: в 2018 році він пояснював своє довголіття любов'ю до пива.

    Два роки тому Славонік прославився розповіддю про те, що протягом останніх 15 років він щодня рівно о четвертій годині вечора випивав банку Coors Light.

    Після цього фірма MillerCoors запросила довгожителя на екскурсію по пивоварному заводу і подарувала холодильник, під зав'язку заповнений його улюбленим пивом.

    Теги: здоров'я США ветеран пиво
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