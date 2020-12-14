ВООЗ запевнила, що Санта Клаус має імунітет до Covid-19 і всі подарунки привезе вчасно

Багато дітей також звертались до Санти з проханням про мир у всьому світі та медичні маски

У США діти найчастіше у листах до Санта Клауса просили знайти ліки від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я запевнила, що Covid-19 не страшний Санті, тож усі подарунки доставлять вчасно. Про це повідомила Поштова служба США (USPS), яка щороку приймає від малечі тисячі листів до Санти.

Зазначається, що у США цього року діти найчастіше у листах до Санта Клауса просили знайти ліки від коронавірусу або привезти подарунки, на які у їхніх батьків не вистачає грошей.

Програма «операція Санта» у США організована для того, аби діти з родин з низьким рівнем доходів також змогли отримати подарунки на свята. Усі охочі можуть стати Санта Клаусом та здійснити одне з бажань, про які писали діти.

Та, як зазначають у USPS, цього року незліченна кількість дітей писала про коронавірус, більшість з них не просили нічого, окрім як покінчити з Covid-19.

Дехто просив допомогти їх родинам фінансово, після того, як батьки повністю або частково втратили роботу. Дехто просив медичне обладнання, необхідне для тяжкохворих пацієнтів з Covid-19.

Багато дітей також звертались до Санти з проханням про мир у всьому світі та медичні маски.

Як зазначають організатори програми «пошти для Санти», зазвичай ця кампанія була зосереджена на потребах малозабезпечених сімей, однак цього року значно більше дітей постраждали як фінансово, так і емоційно.

Американська епідеміологиня Марія Ван Керкхове з Всесвітньої організації охорони здоров'я заявила на брифінгу у понеділок, 14 грудня, що чудово розуміє тривогу дітей, адже Санта Клаус вже у поважному віці та входить у групу ризику.

«Але можу вам сказати, що у нього є імунітет. Ми недавно з ним спілкувалися, він прекрасно себе почуває», ㅡ сказала вона.

Вона підкреслила, що багато країн послабили карантин спеціально, щоб «Санта-Клаус міг перетинати повітряні кордони і доставляти подарунки дітям».

«Тому можете лягти спати раніше і не хвилюватися ㅡ Санта Клаус зможе до вас прийти», ㅡ каже епідеміологиня.

Поштова служба США вперше почала отримувати листи до Санта Клауса ще у 1912 році. Незабаром після цього співробітники пошти та звичайні громадяни почали на них відповідати, що врешті-решт переросло у «операцію Санта», яку щороку влаштовує USPS. Протягом 108 років за цією програмою пошта отримувала сотні тисяч листів від дітей з усіх куточків США.

Нині зробити це ще простіше, оскільки Санта почав приймати і електронну пошту. Усі охочі можуть обрати лист та виконати бажання, зазначене у ньому, а поштова служба одразу ж відправляє подарунок дитині.

Минулого року люди відповіли на понад 11 тисяч таких листів. Однак цього року для виконання бажань вже зареєструвалось понад 32 тисячі американців.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 грудня коронавірус зафіксували у 72,7 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали майже 51 млн людей. Також за минулу добу виявили 537 361 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 169 809 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.