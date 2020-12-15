Джо Байден перемагає на виборах у США за підсумками голосування виборників

Голосування виборників в низці штатів ще не завершилося, однак Трамп уже не зможе випередити Байдена за кількістю голосів

У США колегія виборників за результатами голосування затвердила Джо Байдена новим президентом. Він набирає 302 виборників проти 232 у чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Обраний президент Джо Байден отримав достатньо голосів виборників, щоб офіційно закріпити за собою президентське крісло після того, як виборці Каліфорнії присудили йому 55 голосів штату на своїй зустрічі в понеділок у Сакраменто.

Голосування виборників в низці штатів ще не завершилося, однак Трамп уже не зможе випередити Байдена за кількістю голосів, через те, що всього в США 538 виборників.

Голосування виборників робить результати виборів офіційними, але остаточними вони стануть 6 січня, коли спільна сесія Конгресу має затвердити підсумки.

Виборники складуть два спеціальних документа-сертифіката в шести копіях від кожного штату. Сертифікати підписують, запечатують і розсилають голові Сенату США, ним є віце-президент Майк Пенс, держсекретареві свого штату і в Національний архів і старшому судді округу, де збиралися виборники.

Національний архів США, отримавши свою копію, по можливості оперативно публікує на сайті офіційний результат голосування. Однак на практиці швидше ці дані одержують на місцях федеральні ЗМІ, які самі підсумовують результати та дають прогноз.

Конгрес може відмовити у прийнятті голоси від того чи іншого штату – але на практиці шансів у Трампа немає. Інавгурація повинна відбутися 20 січня.

Відзначимо, для перемоги на виборах президента США кандидатові необхідно 270 голосів виборників.

Як повідомлялося, виборники у Неваді підтримали Байдена.

Нагадаємо, в п'ятницю Трамп заявив, що визнає перемогу Джо Байдена на президентських виборах, якщо Колегія виборників проголосує за нього.

Згодом Трамп назвав чергову умову для допуску Байдена в Білий дім.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.