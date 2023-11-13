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18-річний син Кадирова став першим заступником міністра

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
18-річний син Кадирова став першим заступником міністра
Син Кадирова Ахмат та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Ахмат нібито багато працював над питаннями молодіжної політики у спорт

Глава парламенту Чечні Магомед Даудов 13 листопада повідомив, що 18-річний син Рамзана Кадирова, Ахмат, став заступником міністра з фізкультури та спорту. Про це він написав у Telegram.

«Сердечно вітаю мого дорогого племінника, онука першого президента ЧР, Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, Ахмата Кадирова, з призначенням на посаду першого заступника міністра ЧР з фізичної культури!», – йдеться у повідомленні.

За його словами, Ахмат, перебуваючи на посаді голови ради чеченського відділення Загальноросійського громадсько-державного руху дітей та молоді «Рух перших», багато працював над питаннями молодіжної політики у спорті.

«Впевнений, що призначення на цю відповідальну посаду сприятиме підвищенню рівня та якості діяльності міністерства у розвитку спорту, реалізації молодіжної політики, патріотичного та духовно-морального виховання підростаючого покоління», – пише Даудов.

Раніше повідомлялося, що 15-річний син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні.

Теги: Рамзан Кадиров Чечня

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