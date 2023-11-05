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15-річний син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні

Надія Карбунар
glavcom.ua
15-річний син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні
Рамзан Кадиров із сином
фото з відкритих джерел

Кар’єра самого Рамзана Кадирова починалася схожим чином

Син голови Чечні Адам Кадиров, який побив затриманого за спалення Корану, отримав керівну посаду в службі безпеки чеченського лідера. П’ятнадцятирічний підліток буде начальником відділу забезпечення. Про це повідомив командир чеченського спецполку МВС Замід Чалаєв, передає The Moscow Times.

Коментуючи призначення сина Рамзана Кадирова на цю посаду, він улесливо запевняв, що Адам зарекомендував себе як «цілеспрямований і всебічно розвинений молодий чоловік», який прагне досконалості та високих досягнень «у всіх починаннях».

Також Адама привітав його дядько, депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. Він назвав призначення підлітка на таку посаду «абсолютно закономірним».

За словами Делімханова, Адам має відповідні компетенції, оскільки виграв ряд боїв на «престижних турнірах» зі змішаних єдиноборств, а також став переможцем чемпіонату з тактичної стрільби серед силових підрозділів, який проходив на базі Російського університету спецназу в Гудермесі. «Племінник показав виключно високу майстерність володіння різними видами зброї, а також здатність ефективно працювати в команді», – зазначив депутат.

Привітав сина Кадирова з новою посадою і міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв. За його словами, підліток «виявив себе як сміливий, відважний патріот батьківщини та людина, яка готова заступатися за релігію».

15-річний син Кадирова отримав керівну посаду в Службі безпеки глави Чечні фото 1

Дудаєв також нагадав , що у своєму юному віці Адам «кілька разів побував» на війні в Україні. «Він поєднує в собі найкращі якості справжнього чеченця та мусульманина», – підкреслив міністр.

Кар’єра самого Рамзана Кадирова починалася схожим чином: у 15-річному він став заступником начальника охорони свого батька і пробув на цій посаді у 1994-96 роках.

Згідно з чинним російським законодавством, особа, яка обіймає державну посаду, повинна мати спеціальну або вищу освіту.

Зазначимо, 15-річний син Адам побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров підтвердив це, опублікувавши коротке відео, на якому зображено побиття. 

Микиту Журавеля затримали у травні 2023 року у Волгограді. Слідство звинувачує його в тому, що він за винагороду десять тисяч рублів від нібито українських спецслужб спалив Коран. Після затримання його відправили до СІЗО у Чечні. 

16 серпня уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова розповіла, що Журавель поскаржився на те, що у СІЗО Грозного його побив син голови Чечні Адам Кадиров. Міністр національної політики республіки Ахмед Дудаєв підтвердив цю інформацію.

За словами Дудаєва, Адам Кадиров супроводжував батька на зустрічі із Журавелем у СІЗО Грозного та побив волгоградця, коли вони залишилися вдвох. Чому це сталося, Міністр не пояснив, але запевнив, що всі мешканці Чечні та сусідніх регіонів підтримують дії Кадирова сина.

Нагадаємо, 15-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова отримав найвище звання – «Герой Чеченської республіки».

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Теги: міністр депутат чоловік племінник Рамзан Кадиров пропаганда слідство Чечня

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