Адміністрація Ердогана вислала з Туреччини трьох німецьких журналістів



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Офіційний Берлін, а також редакції намагалися переконати турецьку владу переглянути рішення, але марно Фото: der Tagesspiegel

Адміністрація президента Туреччини відмовила журналістам в акредитації і, отже, у посвідці на проживання

Турецька влада вислала з країни трьох німецьких журналістів, що веде до нового витка напруженості між двома державами.

Про це повідомляє видання der Tagesspiegel, репортер якого також опинився в числі «небажаних».

«Кореспонденти з ZDF і Tagesspiegel в Туреччині були змушені покинути країну сьогодні (10 березня, ред.)», - йдеться в повідомленні. Ще один журналіст був змушений покинути країну раніше. Всім їм адміністрація президента Туреччини відмовила в акредитації і, отже, у посвідці на проживання.

Офіційний Берлін, а також редакції намагалися переконати турецьку владу переглянути рішення, але марно.

В інтерв'ю der Tagesspiegel федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас заявив, що відкликання дозволів представників ЗМІ на роботу є «неприпустимим», і пообіцяв, що федеральний уряд буде і надалі виступати за те, щоб журналісти в Туреччині могли працювати без обмежень.

На початку березня з'явилися повідомлення про те, що громадянам ФРН, включаючи туристів, у Туреччині може загрожувати арешт. У цьому зв'язку МЗС Німеччини попередив всіх, хто планував поїздки в цю країну.

Раніше стало відомо, що журналісту австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу заборонили в'їзд через його незаконні перетини державного кордону та публікування фейкових новин від «Раша Тудей».

Зазначимо, Відень різко розкритикував рішення української влади заборонити голові київського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіну Вершютцу(Christian Wehrschutz) в'їзд до країни терміном на один рік. Австрійський канцлер Себастіан Курц підтримав позицію міністра закордонних справ країни Карін Кнайссль.

Джерело: Укрінформ