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    Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів

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    Трамп відмовився виступати на процесі. - Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів
    Трамп відмовився виступати на процесі.

    У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади

    Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвав імпічмент спробою не допустити колишнього президента до виборів.

    Про це він заявив в ході обговорення в сенаті.

    Якщо Сенат слідом за Палатою представників винесе Трампу імпічмент за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту, то згодом зможе позбавити його права балотуватися на виборах.

    «Потрібно розуміти, чому ми зібралися тут. Ми насправді зібралися тільки тому, що більшість в палаті представників не хоче зустрітися з Дональдом Трампом в якості політичного кандидата в майбутньому», – заявив Кастор.

    На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.

    У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

    Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

    Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

    Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

    Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.

    Теги: США адвокат імпічмент
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