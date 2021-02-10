Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів
У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади
Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвав імпічмент спробою не допустити колишнього президента до виборів.
Про це він заявив в ході обговорення в сенаті.
Якщо Сенат слідом за Палатою представників винесе Трампу імпічмент за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту, то згодом зможе позбавити його права балотуватися на виборах.
«Потрібно розуміти, чому ми зібралися тут. Ми насправді зібралися тільки тому, що більшість в палаті представників не хоче зустрітися з Дональдом Трампом в якості політичного кандидата в майбутньому», – заявив Кастор.
На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.
У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.
Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.
Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.