Адвокат Трампа назвав імпічмент спробою не допустити експрезидента до виборів

У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади

Адвокат Дональда Трампа Брюс Кастор назвав імпічмент спробою не допустити колишнього президента до виборів.

Про це він заявив в ході обговорення в сенаті.

Якщо Сенат слідом за Палатою представників винесе Трампу імпічмент за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту, то згодом зможе позбавити його права балотуватися на виборах.

«Потрібно розуміти, чому ми зібралися тут. Ми насправді зібралися тільки тому, що більшість в палаті представників не хоче зустрітися з Дональдом Трампом в якості політичного кандидата в майбутньому», – заявив Кастор.

На початку сьогоднішнього засідання лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер нагадав про те, що звинувачення, які висуваються Трампу, є найбільш серйозними з усіх, які коли-небудь висувалися проти президента США.

У разі винесення імпічменту Трамп не зможе в майбутньому займати високі політичні посади. Сам Трамп відмовився виступати на процесі.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію в його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Стаття звинувачення в затвердженій Палатою представників резолюції одна – підбурювання до заколоту. Документ вже переданий в Сенат. Сам процес почнеться у верхній палаті 9 лютого. В ході засідань члени Палати представників виступатимуть в ролі обвинувачів, сенатори – в якості присяжних.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як повідомлялося, Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті.