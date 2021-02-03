Конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа

У Сенаті кажуть, що дії Дональда Трампа напряму загрожували основам, які забезпечують врегулювання розбіжностей

Поведінка Трампа «вимагає», щоб йому заборонили обіймати держпосади

Конгресмени в Сенаті США представили основні позиції сторони обвинувачення щодо імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу.

Про це повідомило видання The Hill.

«Те, як повівся президент Трамп, має бути визнане неприйнятним у найчіткіших та однозначних термінах», – наголошується у тезах конгресменів.

При цьому підкреслюється, що дії Трампа напряму загрожували основам, які забезпечують врегулювання розбіжностей.

«Це також загрожувало конституційній системі, що захищає основні свободи, які ми цінуємо», – підкреслюється в аргументах сторони обвинувачення.

При цьому зазначається, що поведінка Трампа «вимагає», щоб йому заборонили обіймати держпосади.

Юридична позиція, оприлюднена дев’ятьма конгресменами-демократами, які виступатимуть як менеджери з імпічменту під час слухань у Сенаті, є детальним аналізом аргументів сторони обвинувачення.

Як відомо, Трамп найняв нових адвокатів для свого захисту на процесі у справі про імпічмент.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами, які розробляли стратегію захисту в рамках процедури по його імпічменту в Сенаті Конгресу США.

Причиною розбіжностей з захисниками могло стати бажання Трампа зосередити стратегію захисту на тому, що програні їм вибори нібито були фальсифіковані, а не на питанні законності імпічменту після того, як термін повноважень президента закінчився.

Як повідомлялось раніше, новообраний президент США Джо Байден закликав Сенат не зволікати з імпічментом Трампа.

Також стало відомо про те, що один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман»з руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив» і дав згоду свідчити проти колишнього президента під час слухань.

При цьому український президент Володимир Зеленський в інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO сказав, що «трохи злий» на Дональда Трампа.