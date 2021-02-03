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    У світі

    Конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа

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    У Сенаті кажуть, що дії Дональда Трампа&nbsp;напряму загрожували основам, які забезпечують врегулювання розбіжностей - Конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа
    У Сенаті кажуть, що дії Дональда Трампа напряму загрожували основам, які забезпечують врегулювання розбіжностей

    Поведінка Трампа «вимагає», щоб йому заборонили обіймати держпосади

    Конгресмени в Сенаті США представили основні позиції сторони обвинувачення щодо імпічменту 45-му президенту Дональду Трампу.

    Про це повідомило видання The Hill.

    «Те, як повівся президент Трамп, має бути визнане неприйнятним у найчіткіших та однозначних термінах», – наголошується у тезах конгресменів.

    При цьому підкреслюється, що дії Трампа напряму загрожували основам, які забезпечують врегулювання розбіжностей.

    «Це також загрожувало конституційній системі, що захищає основні свободи, які ми цінуємо», – підкреслюється в аргументах сторони обвинувачення.

    При цьому зазначається, що поведінка Трампа «вимагає», щоб йому заборонили обіймати держпосади.

    Юридична позиція, оприлюднена дев’ятьма конгресменами-демократами, які виступатимуть як менеджери з імпічменту під час слухань у Сенаті, є детальним аналізом аргументів сторони обвинувачення.

    Як відомо, Трамп найняв нових адвокатів для свого захисту на процесі у справі про імпічмент.

    Раніше колишній президент США Дональд Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами, які розробляли стратегію захисту в рамках процедури по його імпічменту в Сенаті Конгресу США.

    Причиною розбіжностей з захисниками могло стати бажання Трампа зосередити стратегію захисту на тому, що програні їм вибори нібито були фальсифіковані, а не на питанні законності імпічменту після того, як термін повноважень президента закінчився. 

    Як повідомлялось раніше, новообраний президент США Джо Байден закликав Сенат не зволікати з імпічментом Трампа.

    Також стало відомо про те, що один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман»з руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив» і дав згоду свідчити проти колишнього президента під час слухань.

    При цьому український президент Володимир Зеленський в інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO сказав, що «трохи злий» на Дональда Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США імпічмент президент Сенат США
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