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    Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті

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    Колишній президент США Дональд Трамп - Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті
    Колишній президент США Дональд Трамп

    Експрезидент США не буде давати свідчення в «антиконституційному процесі»

    Радник колишнього президента США Джейсон Міллер повідомив, що Дональд Трамп не прийде свідчити на слуханнях в Сенаті у справі про його імпічмент.

    Про це повідомляє CNN.

    «Президент не буде давати свідчення в антиконституційному процесі», – заявив Міллер.

    Нагадаємо, цього тижня конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

    Як відомо, Трамп найняв нових адвокатів для свого захисту на процесі у справі про імпічмент.

    Раніше колишній президент США Дональд Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами, які розробляли стратегію захисту в рамках процедури по його імпічменту в Сенаті Конгресу США.

    Причиною розбіжностей з захисниками могло стати бажання Трампа зосередити стратегію захисту на тому, що програні їм вибори нібито були фальсифіковані, а не на питанні законності імпічменту після того, як термін повноважень президента закінчився. 

    Як повідомлялось раніше, новообраний президент США Джо Байден закликав Сенат не зволікати з імпічментом Трампа.

    Також стало відомо про те, що один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман»з руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив» і дав згоду свідчити проти колишнього президента під час слухань.

    При цьому український президент Володимир Зеленський в інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO сказав, що «трохи злий» на Дональда Трампа.

    Теги: США Дональд Трамп політика імпічмент президент Сенат США радник
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