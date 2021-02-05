Трамп відмовився свідчити на слуханнях щодо імпічменту в Сенаті

Експрезидент США не буде давати свідчення в «антиконституційному процесі»

Радник колишнього президента США Джейсон Міллер повідомив, що Дональд Трамп не прийде свідчити на слуханнях в Сенаті у справі про його імпічмент.

Про це повідомляє CNN.

«Президент не буде давати свідчення в антиконституційному процесі», – заявив Міллер.

Нагадаємо, цього тижня конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Як відомо, Трамп найняв нових адвокатів для свого захисту на процесі у справі про імпічмент.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп припинив співпрацю з п'ятьма адвокатами, які розробляли стратегію захисту в рамках процедури по його імпічменту в Сенаті Конгресу США.

Причиною розбіжностей з захисниками могло стати бажання Трампа зосередити стратегію захисту на тому, що програні їм вибори нібито були фальсифіковані, а не на питанні законності імпічменту після того, як термін повноважень президента закінчився.

Як повідомлялось раніше, новообраний президент США Джо Байден закликав Сенат не зволікати з імпічментом Трампа.

Також стало відомо про те, що один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман»з руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив» і дав згоду свідчити проти колишнього президента під час слухань.

При цьому український президент Володимир Зеленський в інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO сказав, що «трохи злий» на Дональда Трампа.