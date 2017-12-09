Африканські країни вимагають від Трампа вибачень через «брудні діри»

Африканські країни вимагають від президента США Дональда Трампа вибачитися за заяви щодо міграційної політики, де буцімто пролунав вислів «брудні діри»

54 країни Африки виступили з вимогою до президента США Дональда Трампа вибачитися. Причиною цього стали зроблені напередодні висловлювання Трампа щодо, на його думку, хибної міграційної політики Сполучених Штатів Америки. За повідомленнями ЗМІ, у них він назвав деякі країни Африки «брудними дірами». У ніч проти суботи, 13 січня, група



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Африканські країни вимагають від президента США Дональда Трампа вибачитися за заяви щодо міграційної політики, де буцімто пролунав вислів «брудні діри»

54 країни Африки виступили з вимогою до президента США Дональда Трампа вибачитися. Причиною цього стали зроблені напередодні висловлювання Трампа щодо, на його думку, хибної міграційної політики Сполучених Штатів Америки. За повідомленнями ЗМІ, у них він назвав деякі країни Африки «брудними дірами». У ніч проти суботи, 13 січня, група послів цих держав при ООН озвучили рішучу вимогу до американського президента перепросити за такі образливі висловлювання, передає інформагенція AFP.

Посли цих країн наполягають також на тому, щоб Трамп відмовився від своїх «обурливих, расистських та ксенофобських» заяв. Вони також наголосили на «щонайрізкішому» засудженні таких образливих висловлювань. Так само африканські дипломати при ООН висловили занепокоєння «тривалою тенденцією» з боку уряду США в спробах дискредитувати як самі країни Африки, так і людей африканського походження, зазначається в повідомленні.

Раніше кілька ЗМІ повідомляли про те, що президент США Дональд Трамп назвав на закритій нараді з питань імміграції низку країн Африки «брудними дірами». Сам Трамп заперечив ці повідомленні лише почасти. У мікроблозі в соціальній мережі Twitter він, зокрема, визнав, що вдався до «різких» виразів, але відкинув, що йшлося саме про ті слова, які наводили журналісти.

Джерело: Deutsche Welle