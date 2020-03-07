Акредитацію на суд у справі МН17 просять понад 400 представників ЗМІ



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Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року

У залі суду зарезервовано 25 місць для родичів загиблих, 15 – для преси

Акредитацію для висвітлення суду у справі про збитий над Донбасом у 2014 році малайзійський Boeing запросило понад 400 представників ЗМІ, тоді як для преси у суді зарезервовано 15 місць.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила відповідальна за роботу зі ЗМІ під час процесу щодо МН17 суддя Йоланде Вейннобел.

«Акредитацію для висвітлення процесу запросило понад 400 представників засобів масової інформації», – сказала вона.

Вейннобел розповіла, що у залі суду зарезервовано 25 місць для родичів загиблих, 15 – для преси.

«Ще один ряд зарезервовано для родичів, які відіграють у суді певну роль – у них є право виступити в суді і розповісти про свої страждання, у них також є право заявити про відшкодування збитків, і є ряд для адвокатів і підсудних. Крім того, в цьому залі є публічна трибуна – там перебуватимуть міжнародні спостерігачі, яких вже зареєстровано 65», – зазначила вона.

Таким чином, за її словами, у судовій залі буде понад 100 осіб.

«Крім того, поруч із цим залом є ще три інші, в яких також можна буде спостерігати за процесом», – зазначила суддя.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних – підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

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