ЄС зробив заяву щодо початку кримінального судового процесу у справі MH17



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Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель Фото Reuters

Європейський Союз вкотре висловлює цілковиту впевненість у незалежності та професіоналізмі судової процедури

Початок кримінального судового процесу у справі збиття рейсу MH17 у понеділок, 9 березня, є важливою віхою у напрямі визначення правди, встановлення справедливості і притягнення до відповідальності винних у збитті літака.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля від імені Євросоюзу.

«Ми згадуємо про збиття літака рейсу MH17 над сходом України, яке трапилося 17 липня 2014 року. Ця трагедія спричинила смерть 298-ми невинних людей із 17 країн. Початок кримінального судового процесу 9 березня є важливою віхою у напрямі визначення правди, встановлення справедливості для жертв рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів, а також притягнення до відповідальності винних у збитті літака», – йдеться у заяві.

Як зазначається, Європейський Союз вкотре висловлює «цілковиту впевненість у незалежності та професіоналізмі судової процедури».

«У час, коли триває кримінальне розслідування Спільної слідчої групи (JIT), Євросоюз закликає усі держави, включно із Російською Федерацією, повністю співпрацювати зі слідством згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН 2166», – сказано у заяві.

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс «Амстердам – Куала-Лумпур». Більшість загиблих – 196 осіб – були громадянами Нідерландів.

Суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до авіакатастрофи. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці «ДНР», Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник «ГРУ ДНР», якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов – підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення «Бука», який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних – підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Нагадаємо, генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку судовому процесу, який розпочався у Гаазі у справі про збиття літака Малайзійських авіаліній MH17 над територією України у 2014 році. Єнс Столтенберг сподівається, що суд встановить правду у справі MH17.

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