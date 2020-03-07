У Китаї на місто впав військовий літак (вдео)



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Скріншот з відео

Очевидці, перед падінням літака помітили купол парашута, який пізніше зник за густим димом

У китайському місті Тяньцзінь впав військовий літак.

Про це пишуть в соціальних мережах.

Трагедія сталася з повітряним судном BBC HOAK. Літак звалився прямо в місті, після чого виникла пожежа. Люди в паніці бігли з місця НП.

В китайском городе Тяньцзинь потерпел крушение военный самолёт ВВС НОАК. Местные жители сообщают, что видели купол парашюта в небе над местом инцидента. pic.twitter.com/EJiaU9r200 — Альбац Манделаки (@albatsmandeI) March 6, 2020

За словами очевидців, перед падінням помітили купол парашута, який пізніше зник за густим димом від палаючого судна.

На опублікованих відео помітно, що після падіння місце охопив чорний дим і вогонь.

Нагадаємо, в Алжирі розбився військовий літак, є загиблі.

Як повідомлялося, у Франції розбився туристичний літак, є загиблі.

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