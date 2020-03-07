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    У світі

    У Китаї на місто впав військовий літак (вдео)

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    У Китаї на місто впав військовий літак (вдео)
    Скріншот з відео

    Очевидці, перед падінням літака помітили купол парашута, який пізніше зник за густим димом

    У китайському місті Тяньцзінь впав військовий літак.

    Про це пишуть в соціальних мережах.

    Трагедія сталася з повітряним судном BBC HOAK. Літак звалився прямо в місті, після чого виникла пожежа. Люди в паніці бігли з місця НП.

    За словами очевидців, перед падінням помітили купол парашута, який пізніше зник за густим димом від палаючого судна.

    На опублікованих відео помітно, що після падіння місце охопив чорний дим і вогонь.

    Нагадаємо, в Алжирі розбився військовий літак, є загиблі.

    Як повідомлялося, у Франції розбився туристичний літак, є загиблі.

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