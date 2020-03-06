Суд щодо збиття літака рейсу МН17: п‘ять держав надіслали лист Голові Радбезу та Генсеку ООН



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З 298 жертв катастрофи МН17 досі не ідентифіковані 16-річний Гері Слок і 58-річний Алекс Плог

Загибель 298 людей не може залишитися без звершення правосуддя, йдеться у спульному листі України, Нідерландів, Бельгії, Малайзії та Австралії

П‘ять держав - Україна, Нідерланди, Бельгія, Малайзія та Австралія - надіслали спільний лист Голові Ради Безпеки та Генеральному секретарю ООН про початок 9 березня судового засідання щодо збиття літака рейсу МН17. Про це повідомив прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко у Facebook.

«Резолюція Радбезу ООН 2166 (2014) вимагає притягнути причетних до відповідальності, а усі країни мають співпрацювати із слідством. Загибель 298 людей не може залишитися без звершення правосуддя», - наголошується у заяві.

Раніше видання De Telegraaf повідомило, що після збиття MH17 Нідерланди хотіли відправити на Донбас військових. Тисяча бійців мала зайняти територію навколо місця аварії і забрати останки жертв.

Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Особи 13 свідків залишать анонімними через загрозу їхній безпеці.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу «Бук», яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов.

Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР». Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.