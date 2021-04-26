  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Американці назвали найбільші успіхи та невдачі Байдена

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У США дослідили найбільш і найменш популярні кроки Байдена - Американці назвали найбільші успіхи та невдачі Байдена
    У США дослідили найбільш і найменш популярні кроки Байдена
    Фото: АР

    Зусилля уряду із подолання пандемії коронавірусу підтримують 58% опитаних

    Після перших 100 днів президентства американці найбільше схвалюють дії Джо Байдена у питанні боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на дослідження рейтингу Байдена, проведені Fox News та CBS News.

    За даними Fox News, зусилля уряду в боротьбі з пандемією коронавірусу підтримують 58% опитаних. А за інформацією CBS News, рейтинг президента в цьому питанні становить 68% підтримки.

    «Значна частина респондентів назвали популярною тему реформи інфраструктури, яку нині ініціює адміністрація президента. Серед іншого, масштабна реформа передбачає значні витрати на будівництво мостів, доріг та автосполучень. План виведення американських військ з Афганістану також позитивно сприймається більшістю», – йдеться у повідомленні.

    Водночас, зауважує видання, є низка питань, щодо яких країна залишається розділеною. Найбільш суперечлива – проблема імміграції, а також зусилля щодо подолання расових проблем у Штатах.

    Як зазначається, за результатами опитування Fox News, 46% опитаних вважають, що проблема безпеки кордонів зараз гостріша, ніж два роки тому. І 52% респондентів не підтримують зусилля президента Байдена в цьому питанні.

    Окрім того, вказує Голос Америки, лише 15% американців вважають, що безпека кордонів покращилася. Низькою – на рівні 36% – також залишається підтримка президента у питанні контролю за зброєю.

    Опитування Fox News проводилось з 18 по 21 квітня, статистична похибка складає 3%.

    CBS News проводили дослідження з 21 по 24 квітня, статистична похибка 2.3%

    Теги: США Джозеф Байден Анатолій Герей рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies